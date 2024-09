Crna Gora slavila i protiv Estonije

Podgorica, (MINA) – Futsal reprezentacija Crne Gore savladala je večeras Estoniju 5:2, u trećem kolu turnira u Poreču.

To je drugi trijumf crnogorske selekcije na turniru, nakon što je slavila i protiv Turske 5:2.

Upisala je i remi protiv Slovenije 2:2.

Izabranike Sveta Ljesara do rutinske pobjede vodili su trostruki strijelac Kenan Tafić, Lazar Kostić i Goran Delić.

“Zabilježili smo rutinsku pobjedu protiv Estonije. Nijednog trenutka nije dolazila u pitanje. Osim dva minuta u drugom poluvremenu kada smo primili golove, sa svim ostalim što smo prikazali sam veoma zadovoljan”, rekao je selektor Ljesar.

Naredni meč na turniru Crna Gora će igrati 26. septembra, a rival je Letonija.

