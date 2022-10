Crna Gora sjutra sa Poljskom

Podgorica, (MINA) – Kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Šubinu protiv domaćina, selekcije Poljske, na startu turnira preliminarne runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Utakmica pete kvalifikacione grupe počeće u 15 sati.

U drugom meču te grupe, u isto vrijeme u Torunu, sastaće se Austrija i Andora.

Crna Gora će u drugom kolu, u nedjelju, igrati sa

Austrijom, dok će se naredne srijede sastati sa Andorom.

Najbolje dvije selekcije iz grupe izboriće plasman u elitnu rundu kvalifikacija.

Crnogorski fudbal na kvalifikacionom turniru u Poljskoj, odlukom selektora Gorana Perišića, predstavljaće 20 fudbalera.

Nastupiće golmani: Stefan Nenezić (Budućnost), Ognjen Milović (Kom);

odbrana: Bodin Tomašević, Zarija Kumburović, Lazar Maraš (Budućnost), Bojan Damjanović (Sutjeska), Aleksa Karadžić (Iskra), Miloš Vračar (Podgorica), Lazar Šekularac (Jedinstvo) i Tomislav Turović (Kom);

vezni red: Stefan Đukanović, Danilo Vukanić, Andrej Camaj, Vasilije Adžić (Budućnost), Andrija Bulatović, Andrija Skrobanović (Kom), Nemanja Radević (TSC, Srbija) i Pavle Pićurić (Sutjeska) i

napad: Marko Perović (Budućnost), Marko Tadić (OFK Nikšić).

Selektor Perišić je, komentarišući rivala na startu, kazao da je Poljska jedan od favorita grupe i da će tražiti plasman u narednu fazu kvalifikacija.

“Radi se o veoma kvalitetnoj ekipi, uz to je i domaćin turnira. Tokom priprema prošlog mjeseca savladali su Englesku sa čak 5:0 i to dovoljno govori o kakvoj reprezentaciji se radi. Moramo biti maksimalno koncentrisani tokom cijele utakmice, jer će i najmanja greška biti skupo plaćena”, rekao je Perišić.

