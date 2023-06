Crna Gora sjutra sa Francuskom za polufinale

Podgorica, (MINA) – Ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Ljubljani sa Francuskom četvrtfinalnu utakmicu Evropskog prvenstva.

Crna Gora je takmičenje u grupi završila kao drugoplasirana, sa dva trijumfa i porazom.

Savladala je Grčku i Letoniju, a izgubila od Španije.

U osmini finala eliminisala je Italiju.

Francuska, koja je jedan od kandidata za zlatnu medalju, izborila je direktan plasman među osam najboljih.

Selektorka Jelena Škerović kazala je da Crna Gora, uprkos kvalitetu rivala, ne ži da se zaustavi.

“Idemo dalje. Francuska je iskusna ekipa, sa velikim rezultatima iza sebe. Recept je, kao i do sada – da igramo našu igru, agresivno u odbrani, da izgaramo za svaku loptu, a onda da vidimo krajnji rezultat”, kazala je Škerović.

Ona je naglasila da je Francuska sve rivale u grupi dobila jakom odbranom.

“To je visoka ekipa, četiri košarkašice imaju preko 182 centimetra. Ali, mi se na sebe koncentrišemo, da vidimo da li možemo da odgovorimo sa našom agresivnom odbranom i kontrama, da nametnemo naš stil igre. Da im ne dozvolimo da se osjećaju komotno”, rekla je Škerović.

Talentovana Marija Leković smatra da je već ostvaren ogroman uspjeh.

“Što se tiče Francuske, svi znamo o kakvoj reprezentaciji je riječ, znamo njihove kvalitete, ali isto tako vjerujemo nas i naše zajedništvo. Svaka od njih ima veoma dobre fizičke predispozicije, ali mislim da to nije ključ. Košarka se igra 40 minuta. Pobjediće ona ekipa koja bude više željela pobjedu”, kazala je Leković.

Duel Crne Gore i Francuske u dvorani Stožice počeće u 18 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS