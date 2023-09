Crna Gora sa sa Bosnom i Hercegovinom, Švajcarskom i Luksembrugom

Podgorica, (MINA) – Ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo igraće u H grupi sa Bosnom i Hercegovinom, Švajcarskom i Luksembrugom, odlučeno je danas žrijebom.

Evropsko prvenstvo biće odigrano 2025. godine u Češkoj, Njemačkoj, Grčkoj i Italiji.

U A grupi igraće Španija, Holandija, Austrija i Hrvatska, rivali u B grupi biće Mađarska, Bugarska, Finska i Slovenija, a u C grupi Belgija, Litvanija, Azerbejdžan i Poljska.

Grupu D čine Velika Britanija, Danska, Estonija i Švedska, E grupu Francuska, Izrael, Irska i Letonija, dok su u F grupi svrstani Turska, Rumunija, Island i Slovačka.

U G grupi igraće Srbija, Portugal, Severna Makedonija i Ukrajina, u I grupi Italija, Češka, Nemačka i Grčka.

Plasman na kontinentalnu smotru obezbijediće pobjednici grupa i četiri najbolje drugoplasirane ekipe.

Termini kvalifikacionih utakmica su 9. i 12. novembar 2023, 7. i 10. novembar 2024. i 6. i 9. februar 2025. godine.

U kvalifikacijama učestvuju 32 selekcije, uključujući i domaćine Evropskog prvenstva, ali će Češka, Njemačka, Grčka i Italija igrati van konkurencije.

Ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore boriće se za osmi uzastopni nastup na Eurobasketu, a najveći uspjeh ostvarila je 2011. u Poljskoj kada je osvojila šesto mjesto.

Na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu osvojila je osmo mjesto.

U grupi savladala je Grčku i Letoniju, dok je izgubila od Španije.

U osmini finala pobijedila je Italiju, dok je u četvrtfinalnom meču poražena od Francuske.

Izgubila je i u razigravanju od Srbije.

