Crna Gora sa Njemačkom, Bugarskom i Švedskom

Podgorica, (MINA) – Muška košarkaška reprezentacija Crne Gore u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo igraće u grupi sa Njemačkom, Bugarskom i Švedskom, odlučeno je danas žrijebom u Minhenu.

Eurobasket 2025. godine organizovaće četiri države – Letonija, Kipar, Finska i Poljska.

Crnogorskim košarkašima za peti nastup na šampionatima Evrope neophodno je da budu najmanje trećeplasirani u grupi.

Iz grupa u kojima se nalaze domaćini, uz njih dalje prolaze još dvije najbolje reprezentacije.

Kvalifikacije za Eurobasket igraće se tokom FIBA “prozora” u februaru i novembru 2024, kao i u drugom mjesecu 2025. godine

Evropsko prvenstvo zakazano je od 27. avgusta do 14. septembra 2025.

