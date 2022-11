Crna Gora sa Gibraltarom i San Marinom

Podgorica, (MINA) – Omladinska futsal reprezentacija Crne Gore u preliminarnoj fazi kvalifikacija za Evropsko prvenstvo igraće u B grupi sa reprezentacijama Gibraltara i San Marina, odlučeno je žrijebom u Nionu.

Preliminarna faza igraće se u formi mini turnira, čiji će domaćin biti Gibraltar.

Turnir je na programu od 17. do 22. januara.

Plasman u glavnu fazu izboriće prvoplasirana selekcija.

Crna Gora će, ukoliko bude najuspješnija, u glavnoj fazi igrati u grupi 3, gdje su još Portugal (domaćin turnira), Slovačka i Bjelorusija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS