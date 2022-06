Crna Gora sa 25 takmičara u Ohridu

Podgorica, (MINA) – Crnu Goru će na Balkanskom školskom prvenstvu u Ohridu predstavljati 25 srednjoškolaca, pobjednika na Državnom prvenstvu za srednje škole u futsalu u obje konkurencije i atletici, saopšteno je iz Crnogorskog školskog sportskog saveza.

Za žensku ekipu u futsalu Srednje stručne škole Sergije Stanić, čiji je trener profesor Oleg Ulićević, nastupiće Milica Bobičić, Desanka Bjelić, Katarina Čađenović, Danijela Brnović, Taida Salagić, Jelena Preočanin, Jovana Žarić, Lea Piranić, Milica Ćetković i Martina Pejović.

Državni šampion u muškom futsalu – Srednja mješovita škola Vuksan Đukić iz Mojkovca otputovao je u sastavu Danilo Zindović, Aleksa Vlahović, Lazar Šćepanović, Nikola Vujisić, Bane Bulatović, Andrija Stanić, Radoš Grdinić, Ognjen Vuković, Trifun Fuštić i Miodrag Đukić.

Treneri muške ekipe u futsalu su profesori Danilo Ristić i Veselin Grdinić.

Profesor Zoran Jojić predvodi atletsku ekipu, u kojoj su Maša Bubanja i Ognjen Marsenić (Gimnazija Panto Mališić, Berane) – 100m, Anabela Mujovi (Srednja stručna škola Bar) – skok u dalj, Haris Adrović (Srednja elektro-ekonomska škola Bijelo Polje) i Vesna Kljajević (Srednja mješovita škola “Vuksan Đukić”) – bacanje kugle.

