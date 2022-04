Crna Gora poražena od BIH

Podgorica, (MINA) – Ženska fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Podgorici od Bosne i Hercegovine (BIH) 2:0, u utakmici E grupe kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Crnogorska selekcija tim porazom šanse za plasman u baraž svela je u domen teorije.

Selekcija BIH revanširala se crnogorskim fudbalerkama za poraz u Zenici (3:2) i trijumfom preuzela drugo mjesto na tabeli sa bodom prednosti.

Do pobjede na Trening kampu Fudbalskog saveza

došla je golovima Sofije Krajšumović u 21. i Milene

Nikolić u 81. minutu.

Crnogorsku selekciju do kraja kvalifikacija očekuju dueli sa Danskom u gostima (1. septembra) i Maltom pet dana kasnije pred svojim navijačima.

Selekciju BIH čeka samo duel sa Azerbejdžanom u gostima, a za plasman u baraž neophodna im je pobjeda.

