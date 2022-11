Crna Gora pobijedila Rumuniju, na korak od polufinala

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore pobijedila je večeras u Skoplju selekciju Rumunije 35:34 (18:18) i došla na korak od polufinala Evropskog prvenstva.

Za definitivan plasman u polufinale crnogorskim rukometašicama neophodno je i da Francuska večeras ne izgubi od Njemačke.

Izabranice selektorke Bojane Popović nadigrale su rivala u teškom i neizvjesnom meču, u kojem su u većem dijelu bile su u vođstvu.

Već u petom minutu povele su 5:2, u sedmom bilo je 6:3, a prednost od tri gola bila je i u 56. minutu.

Crnu Goru je do četvrte pobjede vodile Itana Grbić i Jovanka Radičević sa osam, Ivona Pavićević je postigla šest, a po gol manje Tatjana Brnović i Đurđina Jauković.

U rumunskoj selekciji najbolja je bila Kristina Neagu sa devet golova.

Crna Gora će u posljednjem kolu Glavne runde, sjutra u 18 sati, igrati sa Holandijom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS