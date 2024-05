Crna Gora neriješeno u Heraklionu

Podgorica, (MINA) – Ženska fudbalska reprezentacija Crne Gore igrala je danas u Heraklionu sa Grčkom neriješenom 2:2, u utakmici trećeg kola grupe C3 kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

To je prvi remi crnogorskih fudbalerki u kvalifikacijama, nakon dva startna trijumfa protiv Andore 6:1 i Farskih Ostrva 5:1.

Isti učinak ima i Grčka.

Crna Gora je povela golom Armise Kuč u trećem minutu.

Izjednačila je Eleni Marku u 11, a potpuni prekret donijala je Anastasija Spiridonidu u 49. minutu.

Konačan rezultat postavila je Slađana Bulatović iz jedanaesterca, u trećem minutu sudijske nadoknade.

Crna Gora će u narednom kolu, 4. juna, biti gost Andore.

