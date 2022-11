Crna Gora neriješeno sa Slovačkom

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore igrala je večeras u Podgorici, u prijateljskom meču, sa Slovačkom neriješeno 2:2.

Do izjednačenja došla je golom Stefana Savića u sedmom minutu sudijske nadoknade iz jedanaesterca.

Slovačka je povela golom Davida Hancka u 15. minutu.

Hancko je iskoristio slabiju reakciju domaće odbrane i fantastičnu akciju Stanislava Lobotke i Juraja Kucke i rutinski savladao crnogorskog golmana.

Na 2:0 povisio je Kucka u 47. minutu.

Odbrana ni kod drugog gola nije bila na visini zadatka, lošu reakciju nakon kornera iskoristio je Kucka i preciznim udarcem sa desetak metara savladao nemoćnog Carevića.

Priliku da se upiše imao je i Ondrej Duda, ali je Stefan Savić intervenisao ispred praznog gola.

Savić je u 77. minutu smanjio na 2:1.

Defanzivac madridskog Atletika je, nakon kornera Vukana Savićevića, nadvisio Milana Škrinjara i glavom zatresao mrežu Martina Dubravke.

Priliku za gol imao je i debitant u crnogorskom dresu, Dušan Bakić, u 60. minutu, ali je Dubravka bio siguran.

Crna Gora je bila u prilici i u 22. minutu, na drugoj stativi našao se Nikola Šipčić, pokušao je da vrati loptu u peterac, ali su gosti uspjeli da otklone opasnost.

Šansu da poravna rezultat imao je i Nikola Krstović u 86. minutu, ali je šutirao pored gola.

U akciji koja joj je prethodila Driton Camaj je izblokiran.

Priliku da promijeni rezultat imao je i Savićević u sudijskoj nadoknadi iz slobodnog udarca, ali je Dubravka bio siguran i izbacio u korner.

U četvrtom minutu sudijske nadoknade dosuđen je penal za Crnu Goru, koji je iskoristio Savić i poravnao rezultat.

Crnogorsku selekciju u nedjelju očekuje gostovanje u Ljubljani selekciji Slovenije.

