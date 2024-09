Crna Gora nakon peteraca do četvrtfinala

Podgorica, (MINA) – Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore plasirala se u četvrtfinale Evropskog prvenstva u Burgasu, za igrače do 19 godina.

Crnogorski vaterpolisti su u dramatičnoj utakmici prve nokaut faze, nakon peteraca, bili bolji od Holandije 16:15 (2:1, 3:2, 5:4, 1:4, 5:4).

U trećoj četvrtini imali su ubjedljivu prednost i pratično dobijen meč, ali ih je četvrtfinala za malo koštao pad u posljednjem dijelu meča.

Heroj je bio golman Andrija Bjelica, koji je u petoj seriji penala odbranio šut Fabija Jukića, a prethodno je zaustavio i posljednji šut rivala u regularnom dijelu.

U borbi za polufinale, sjutra u 15 sati, igraće protiv Srbije, koja je u grupnoj fazi upisala tri trijumfa, nad Grčkom, Njemačkom i Italijom.

Mladi crnogorski vatrerpolisti su, nakon prilično izjednačene dvije četvtine, u završnom dijelu trećeg perioda stekli tri gola prednosti – 9:6, pa 10:7 – i izgledalo je da su prelomili meč.

Uporni i borbeni Holanđani su, međutim, sa dva gola u posljednjoj četvrtini opasno zaprijetili i smanjili na 10:9, a dva minuta prije kraja pokazali da se ne šale i da vjeruju da mogu do iznenađenja.

Upisali su i treći gol u nizu za 10:10, a nakon novog vođstva crnogorska selekcija, Holandija je ponovo došla do izjednačenja, a imala je i posljednji napad za senzaciju.

Četiri gola za Crnu Goru, računajući i peterce, postigao je Balša Vučković, tri Srđan Janović, po dva Draško Samardžić, Danilo Stupar i Tim Perov, a po jedan Danilo Roganović, Strahinja Gojković i Nikola Petrović.

