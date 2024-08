Crna Gora na startu protiv Novog Zelanda

Podgorica, (MINA) – Crnogorske košarkašice duelom protiv Novog Zelanda sat i po poslije ponoći, u noći između ponedjeljka i utorka, počeće nastup u pretkvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Pretkvalifikacioni turnir u Meksiko sitiju biće prilika za podmlađenu reprezentaciju da u debitantskom nastupu u borbi za Mundobasket stekne dodatno iskustvo.

Selektorka Jelena Škerović za tu akciju nije mogla da računa na Amerikanke Natašu Mek i Taju Rajmer, Jelenu Vučetić, dok se Sofija Živaljević tek oporavila iz povrede.

Kapitenka Milica Jovanović kazala je da mogu biti zadovoljni odrađenim za kratko vrijeme priprema, posebno imajući u vidu podmlađeni sastav i da ekipu sačinjava dosta mladih igračica, koje su na brz način morale da se prilagode i igri i novim ulagama.

“Mislim da su to dosta dobro odradile i da je, kao i uvijek, prisutna velika želja i motiv da se igra za reprezentaciju i da se što bolje sve to prikaže sve to na terenu”, kazala je Jovanović, koja već ima sedam prvenstva Evrope sa seniorskom selekcijom.

Izabranice Jelene Škerović tokom priprema odigrale su četiri meča – dva poraza u gostima od Slovenije (72:65,86:57), dok je u Podgorici upisala po pobjedu i poraz u dvomeču protiv Mađarske.

Crnogorske košarkašice prvo su upisale pobjedu 45:39, a zatim su poražene od Mađarica 78:52.

“Imale smo četiri pripremne utakmice, kroz koje smo uvidjeli dosta nekih stvari koje smo morale da popravimo. Mislim da smo u ovom periodu nakon mečeva u Sloveniji u tome i uspjele i da smo spremne za početak turnira”, kazala je Jovanović.

Crnogorske košarkašice, nakon Novog Zelenda, drugog dana turnira biće slobodna, dok je za 22. avgust zakazan duel protiv Mozambika (1.30), a zatim slijedi meč protiv domaće selekcije (4.30h).

U pretkvalifikacijama igraju još Koreja, Mali, Češka i Venecuela, koji čine grupu A.

Najbolja dva tima iz svake grupe kvalifikovaće se za polufinale, dok će se pobjednik turnira plasirati u kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo.

“Sigurno da nije lako, nakon dugog putovanja odmah se adaptirati na vremensku razlilku. Nema izgovora, sada smo fokusirani na Novi Zeland, koji je prvi naš protivnik”, kazala je Jovanović.

Novi Zeland je igrao Mundobasket samo 1994. godine, tri puta bio na Olimpijskim igrama, a posljednjih desetak godina uvijek je u vrhu FIBA Azijskog kupa, tako da je prošle godine osvojio četvrto mjesto.

“Nemamo previše informacija o Novom Zelandu, jer su tokom pripremnog perioda nastojali da zaključaju svaki mogući video, pa čak i statistike. Naš stručni štab nastojao da pripremi, mi ćemo nastojati da sprovedemo u djelo na najbolji mogući način. Vjerujem da ćemo se tokom utakmice adaptirati na njihov stil košarke i da ćemo turnir otvoriti pobjedom”, zaključila je Jovanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS