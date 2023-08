Crna Gora drugoplasirana u Tbilisiju

Podgorica, (MINA) – Košarkaška reprezentacija Crne Gore kao drugoplasirana završila je nastup na pripremnom turniru u Tbilisiju.

Crnogorski košarkaši poraženi su danas u finalnom meču od domaće Gruzije 84:79.

Utakmica u Tbilisiju bila je prepuna oscilacija, Crna Gora je na kraju prve četvrtine imala zaostatak od deset poena (26:16).

Gubila je i 45:34, ali je u finišu treće četvrtine povela 60:53.

Gruzija je serijom 9:0 preokrenula na 62:60, a

kod 65:62 Nemanja Radović je nezasluženo dobio tehničku grešku.

Trojkom Goge Bitadzea domaćin je poveo 69:62 i praktično rješio pitanje pobjednika.

Crna Gora je pokušala da se vrati, ali je sve bilo praktično gotovo nakon trojke Sandra Mamukelašvilija za 79:72 na 93 sekunde prije posljednje sirene.

U crnogorskoj selekciji najefikasniji je bio Nikola

Ivanović sa 18, dok je Nikola Vučević ubacio 15 poena.

U domaćem timu najbolji su bili Bitadze sa 21 i Tadus Mekfaden sa 19, dok je kapiten Tornike Šengelija meč završio sa 14 koševa.

Crnogorskim košarkašima tuirnir u Tbilisiju u sklopu je završnih priprema za Svjetsko prvenstvo, koje je na programu od 25 avgusta do 10. septembra. Rivali na Mundobasketu biće im Litvanija, Meksiko i Egipat.

