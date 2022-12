COK – Za sportistu Crne Gore osam kandidata

Podgorica, (MINA) – Za sportistu godine u izboru Crnogorskog olimpijskog komiteta (COK) konkuriše osam kandidata, saopšteno je iz krovne asocijacije crnogorskog sporta.

Kandidate za najboljeg sportistu Crne Gore predložili su nacionalni sportski savezi.

U konkurenciji za prestižno priznanje su Marija Vuković (atletika), Marko Bojić (odbojka), Jovanka Radičević (rukomet), Vasilije Jakšić (automobilista), Milena Jovanović (karate), Elizaveta Lugovskih (gimnastika), Bojana Gojković (boks) i Arso Milić (džiu džicu).

COK tradicionalno bira i najuspješnije mlade sportiste, kao i najbolje muške i ženske nacionalne selekcije.

Za sportistu godine glasaju članovi Upravnog odbora Crnogorskog olimpijskog komiteta i

crnogorska javnost, a glasanje putem web aplikacije biće otvoreno od 18. decembra od

12 sati do srijede u isto vrijeme.

“Uz podršku One – olimpijske mreže Crne Gore, posebna pažnja posvećena je regularnosti

glasanja preko interneta. Tako je uz dodatne sigurnosne protokole smanjena mogućnost

zloupotreba. Pobjednik u onlajn glasanju dobiće dva boda. Odluku o sportisti godine donijeće Upravni odbor na sjednici 22. decembra”, saopšteno je iz Crnogorskog olimpijskog komiteta.

Svečano proglašenje najuspješnijih sportista i selekcije Crne Gore biće održano 27. decembra, u Vili Gorica.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS