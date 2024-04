COK i Ministarstvo sporta potpisali sporazum o saradnji

Podgorica, (MINA) – Sporazum o saradnji Ministarstva sporta i mladih i Crnogorskog olimpijskog komiteta (COK) predstavlja značajan korak u razvoju sportskih inicijativa u Crnoj Gori, saopteno je iz tog Vladinog resora.

Potpisali su ga ministar sporta i mladih, Dragoslav Šćekić i predsjednik COK-a, Dušan Simonović, a njegov cilj biće unaprjeđenje zajedničkih napora u promovisanju sporta, fizičke aktivnosti i angažovanja mladih.

“Sporazum posebno predviđa saradnju tih institucija na međunarodnim projektima, pogotovo onim koje finansira Evropska unija, sa fokusom na izgradnju kapaciteta u sportskim organizacijama i promovisanje inkluzivnog učešća u sportu na svim nivoima”, stoji u saopštenju ministarstva.

Navodi se da su se COK i Ministarstvo obavezali da će raditi na razvijanju zajedničkih projekata koji će ne samo poboljšati oblast sporta izgradnjom kapaciteta, već i promovisati učešće u sportu i razvoj talenata širom zemlje.

“Ministarstvo sporta i COK zajedno će predstavljati Crnu Goru na međunarodnim sportskim forumima, konferencijama i događajima, čime će se promovisati sportska diplomatija i unaprijediti međunarodni sportski ugled Crne Gore. Saradnja se predviđa i u istraživačkim aktivnostima u vezi sa razvojem sporta i mladih radi unaprjeđenja politika zasnovanih na dokazima i sprovođenju programa”, stoji u saopštenju.

Sporazum uključuje i odredbe za organizovanje programa obuke, radionica i seminara usmjerenih na unaprjeđenje sposobnosti sportskih organizacija i trenera.

Navodi se i da inicijativa predstavlja zajednički napor da se sport iskoristi kao sredstvo za osnaživanje mladih Crne Gore i unaprjeđenje olimpijskih vrijednosti, poput solidarnosti i zajedništva u okviru sporta.

“Saradnja je svjedočanstvo zajedničke vizije obje strane za snaženje sportske kulture u Crnoj Gori, koja se usklađuje sa olimpijskim vrijednostima izvrsnosti, prijateljstva i poštovanja. Ministarstvo sporta i mladih i COK imaju odličnu saradnju, a sporazum će donijeti značajne benefite sportskoj zajednici, pružajući mogućnosti sportistkinjama i sportistima da napreduju i da se Crna Gora istakne na međunarodnoj sportskoj sceni”, stoji u saopštenju.

