Čofenig pobjednik novogodišnje turneje

Podgorica, (MINA) – Austrijanac Danijel Čofenig pobjednik je novogodišnje turneje Četiri skakaonice.

On je večeras u Bišofshofenu, na četvrtom takmičenju turneje, osvojio prvo mjesto skokovima od 136 i 140,5 metara, za koje je dobio 308,6 poena.

Trofej je osvojio sa dva trijumfa – slavio je i u Garmiš-Partenkirhenu, a na pobjedničkom timu bio je i u Inzbruku kao trećeplasirani.

Čofenig u karijeri ima još dva ovosezonska trijumfa – u Visli i Engelbergu.

Kao drugoplasirani u Bišofshofenu završio je Austrijanac Jan Erl skokovima od 140,5 i 143 metra i zbirom od 306,5 poena.

Austrijski podijum kompletirao je Stefan Kraft, vodeći nakon prve serije, sa 303,2 boda, koje je zaslužio skokovima od 136 i 137,5 metara.

Čofenig je do prvog trofeja novogodišnje turneje došao sa 1.194,4 boda, 1,4 više od Erla.

U generalnom plasmanu Svjetskog kupa, Čofenig vodi sa 956 bodova.

Erl je drugi sa 916, dok treće mjesto zauzima sa 848 bodova.

Svjetski kup biće nastavljen 19. januara u poljskim Zakopanama.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS