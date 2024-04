Čobi: Rasizam, nacionalizam i šovinizam postali neizostavni dio dekora navijača

Podgorica, (MINA) – Rasizam, nacionalizam i šovinizam postali su neizostavni dio dekora navijača protivničkih klubova kada god igraju protiv fudbalera Dečića iz Tuzi, kazao je poslanik Albanske alternative Artan Čobi.

On je, kao predstavnik Albanaca u Skupstini Crne Gore, osudio odluke Disciplinske komisije Fudbalske komisije koje se odnose na dešavanja na nedavnom susretu Dečića i Budućnosti.

Komisija je juče odredila kazne za incidente tokom utakmice između fudbalera Dečića i Budućnosti, u 29. kolu Meridianbet Prve crnogorske lige.

Sa ukupno deset hiljada kaznila je Budućnost zbog nereda koje je izazvala organizovana navijačka grupa Varvari i vrijeđanja protivnčkih igrača na nacionalnoj i vjerskoj osnovi, kao i zabranom prisustva na četiri gostujuće utakmice.

Kažnjen je i Dečić sa 1.000 EUR zbog slabe organizacije te utakmice.

Čobi smatra da se tvakvim “kaznama” samo podstiču upravo one vrijednosti protiv kojih se bore kao društvo u cjelini.

“Kao najjači politički subjekt Albanaca u Crnoj Gori, učinićemo sve da naše igrače i navijače zaštitimo od ovakvih necivilizovanih ispada onih koji sportske arene i događaje doživljavaju kao pozornicu za iskazivanje mržnje, netolerancije i svojih primitivnih nagona”, kazao je Čobi.

On je podsjetio da su sličnom tretmanu bili izloženi i albanski klubovi protiv kojih su igrali klubovi iz Crne Gore u evropskim takmičenjima.

“Krajnje je vrijeme da se ovakvom divljanju i primitivizmu stane na kraj. Pozivamo predsjednika i organe Fudbalskog saveza da se ozbiljno pozabave dešavanjima na tribinama fudbalskih terena i počnu da promovišu vrijednosti UEFA i FIFA”, rekao je Čobi.

On je naglasio da Albanci nikada nijesu bili građani drugog reda i da neće dozvoliti slična dešavanja, makar morali da pozovu čelne ljude FK Dečić da istupe iz svih takmičenja.

“Pravna akta su nedvosmislena i jasna, tačno je propisano kakav je nivo kazni predviđen u slučaju ponavljanja sličnih incidenata, ali Disciplinska komisija FSCG je nijemo prešla preko tih sopstvenih odredbi. A, možda te odredbe nisu smjeli primijeniti”, rekao je Čobi.

Prema njegovim riječima, nakon odluke FSCG, jasno je da počinje velika borba do potpunog zadovoljenja pravde.

“Obećavamo da se nećemo zaustaviti, već ćemo se obratiti UEFA i FIFA i dostaviti dokaze o nepoštovanju pravilnika FSCG i direktnom promovisanju i podržavanju rasizma i mržnje na nacionalnoj osnovi FSCG, makar to značilo da kao Rusija, bude suspendovana iz svih takmičenja zbog govora mržnje, šovinizma i rasizma”, kazao je Čobi.

