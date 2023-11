Cibona bolja od SC Derbija

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija poraženi su večeras u Podgorici od zagrebačke Cibone 101:93, u utakmici osmog kola Admiralbet ABA lige.

To je četvrti poraz podgoričkog tima ove sezone, a prvi poraz pred svojim navijačima u regionalnom takmičenju.

Cibona je do trećeg uzastopnog trijumfa došla zahvaljujući velikom preokretu u trećoj četvrtini, u kojoj je stekla prednost od 15 poena i zadržala je do kraja meča.

Zagrebački sastav meč je završio sa 20 pogođenih trojki.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Aleks Stajn sa 23, dok je Aleksandar Aranitović ubacio 21 poen.

U ekipi SC Derbija bolji od ostalih bio je Mateo Drežnjak sa 25 koševa.

Budućnost Voli će sjutra biti gost Igokee (17.00), dok će se Mornar Barsko zlato u Beogradu igrati sa Crvenom zvezdom (20.00).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS