CGES i POK produžili saradnju

Podgorica, (MINA) – Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) i Paraolimpijski komitet (POK) potpisali su danas novi sponzorski ugovor i saradnju produžili za još godinu.

Ugovor o generalnom sponzorsvu potpisali su predsjednik POK, Igor Tomić i izvršni direktor CGES-a, Ivan Asanović.

Tomić je podsjetio da je CGES prvi generalni sponzor krovne asocijacije sporta osoba sa invaliditetom i da saradnja traje još od 2018. godine.

“U ime paraolimijaca, njihovih trenera, naše paraolimpijske porodice, čije ste vi sada neraskidivi dio, želim da vam kažem veliko i iskreno hvala. Ne samo što nastavljate, već i pojačavate podršku CGES-a paraolimpijskom pokretu Crne Gore. O CGES-u neću govoriti, više o vama govore rezultati na polju kojim se bavite, ali i društvena odgovornost gdje ste aktivni ne samo u sportu već i u kulturi, prosvjeti i zdratstvu. U svim onim osjetljivim neafirmisanim oblastima društva koja traže pomoć”, rekao je Tomić.

On je naglasio da rekordna pomoć u pretparaolimpijskoj godini puno znači na putu ka narednim Paraolimpijskim igrama u Parizu 2024. godine.

“Sve naše funkcije direktora i predsjednika su prolazne kategorije, ali ono što ostavimo kao ljudi u našem djelovanju je nešto što će trajati.

Ono što ste vi gospodine Asanoviću, vaš tim i CGES uradili za crnogorski paraolimpijski pokret je nešto što ostavlja dubok trag. Vašim djelovanjem dali ste primjer i drugim odgovornim društvenim kompanijama da se pridruže pulu POK”, rekao je Tomić.

Asanović, koji je u pratnji saradnika posjetio crnogorske stonotenisere i poželio im uspješan nastup na Montenegro openu, ponovio je da će paraolimpijci uvijek imati podršku kompanije na čijem je čelu.

“Izuzetno mi je zadovoljstvo što je naša kompanija i ove godine odlučila da bude ponosni generalni sponzor POK-a i produži saradnju sa POK-om. U CGES-u cijenimo različitosti i posebnosti, a paraolimpijci su pokazali da su vrijedni svake ukazane pažnje. Nadam se da će naše drugarstvo trajati još dugi niz godina”, rekao je Asanović.

On očekujem da će crnogorski sportisti na ovom, ali i na svakom narednom, takmičenju osvojiti veliki broj medaljaa.

“Kao što ste nas i navikli. Jedno je sigirno da će te pružiti veliku borbenost, a ona je jedan od motiva da svi radimo bolje i napredujemo u svom poslu”, zaključio je Asanović.

Srebrna sa Evropskog atletskog prvenstva u Berlinu, Marijana Goranović, uručila je Asanoviću crnogorski dres sa logom generalnom sponzora.

