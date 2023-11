Četiri šahistkinje maksimalne nakon dva kola

Podgorica, (MINA) – Ana Novikova savladala je Nikolinu Koljević i zadržala maksimalan učinak nakon drugog kola Prvenstva Crne Gore u šahu za žene.

Maksimalan učinak nakon drugog takmičarskog dana imaju još tri šahistkinje.

U derbiju kola, Koljević opredijelila se za ređe igranu varijantu sicilijanske odbrane, nastala je zanimljiva pozicija, a forsirajući rasplet napravila je grešku.

Novikova, nekadašnja prvakinja svijeta u kategorijama do 14 i do 16 godina, grešku je iskoristila i pozicionom žrtvom kvaliteta “isplela matnu mrežu” oko protivničkog kralja.

Crnim figurama Aleksandra Milović je savladala Milenu Mosurović. Nakon što je osvojila pješaka, višestruka prvakinja Crne Gore je preciznom igrom primorala mladu koleginicu iz reprezentacije na predaju.

Alena Skvorcova koja je blistala na nedavnom Prvenstvu Evrope savladala je najmlađu učesnicu turnira Sofiju Milović.

Mateja Popović je savladala Mariju Bajić, koja je propustila da žrtvom dame u ranoj fazi partije kazni neopreznu igru protivnice, pa je nakon neoprezne igre morala priznati poraz.

U ostalim duelim drugog kola Tara Ivanović je savladala Janu Katnić, dok je Ines Đenđinović nadigrala Nikolinu Dževerdanović. Slobodna je bila Marija Mia Maraš.

U trecem kolu koje je na programu sjutra sastaju se maksimalne: Mateja Popović i Ana Novikova, odnosno Aleksandra Milović i Alena Skvorcova.

Njihovi dueli u trećem kolu, donijece odgovore na mnogo pitanja oko konacnog plasmana.

U ostalim duelim sastaju se: Nikolina Koljević i Ines Đenđinović, Sofija Milović i Milena Mosurović, Tara Ivanović i Marija Mia Maraš, Nikolina Dževerdanović i Marija Bajić, slobodna je Jana Katnić.

Partije se mogu pratiti preko sajta Šahovskog saveza Crne Gore.

