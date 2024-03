Podgorica, (MINA) – Defanzivcu Mladosti, Zvonku Cekliću, produžena suspenzija na još mjesec, zbog učešća u neregularnosti utakmice sa Dečićem, odlučila je Disciplinska komisija Fudbalskog saveza.

Ceklić se sumnjiči da je u meču 22. kola Meridianbet Prve crnogorske lige oštetio svoj i

poslužio drugom klubu i time povrijedio takmičenje i Pravila fudbalske igre.

“Suspenduje se Zvonko Ceklić shodno članu 145 stav 1 tačka 2 i člana 149 Disciplinskog pravilnika FSCG i nema pravo igranja na zvaničnim utakmicama kojima rukovodi FSCG do donošenja Odluke Disciplinske komisije FSCG. Suspenzija teče od dana donošenja ove Odluke do 29.04.2024. godine”, stoji u saopštenju Disciplinske komisije.

Protiv Odluke o suspenziji žalba nije dozvoljena.

Ceklić se, u finišu prvog poluvremena duela sa Dečićem, kod šuta Bojana Matića pomjerio i poskočio kako bi napadač protivnika zatresao mrežu.

Ceklić je tada zamijenjen na poluvremenu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS