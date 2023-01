Camaj ponovo u Dečiću

Podgorica, (MINA) – Iljir Camaj novi je član Dečića, saopšteno je iz tog fudbalskog kluba,

Navodi se da se nekadašnji napadač vratio u Tuzi, nakon što je godinu proveo u inostranstvu.

Camaj, koji je iz Dečića otišao kao jedan od najboljih strijelaca lige u tom trenutku, igrao je u Omanu, nastupao je i za Džofar, a nakon pola godine promijenio sredinu i otišao u Albaniju, u redove ekipe Egnatija.

“Za Dečić njegov povratak na Tuško polje znači mnogo i očekuje se da bude pravo pojačanje”, piše u saopštenju.

Navodi se da je Camaj danas zadužio opremu i naći će se među putnicima za Antaliju, gdje će Dečića obaviti najvažniji dio priprema za drugi dio sezone.

Sa ekipom u Antaliju putuju i tri omladinaca: Bekir Lekić, Arben Nikpreljaj i Elez Adžović.

Dečić će u Turskoj odigrati četiri prijateljska meča, a rivali bioće mu Mura, Baltika, Nasaf i Riga.

Prije Camaja u klub su stigli Milan Vušurović i Darko Zorić, a vratili su se Ljeon Ujkaj, Aleksa Marušić i Anđelko Jovanović.

Klub su nakon jesenjeg dijela šampionata napustili Jovan Nikolić, Fatos Bećiraj, Radule Živković, Stefan Denković, Predrag Kašćelan, Igor Ivanović, Velizar Janketić i Amir Muzurović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS