Bulatović: Zdravstveni bilten odličan

Podgorica, (MINA) – Zdravstveni bilten crnogorskih sportista je na odličnom nivou, svi su spremni i jedva čekaju početak takmičenja na Paraolimpijskim igrama u Parizu, kazao je šef medicinskog tima Nikola Bulatović.

On je kazao da su sportisti u prethodnom periodu odradili zdravstvene preglede i uradili antidoping testove u Podgorici.

“U pripremnom periodu naši sportisti nijesu imali povreda i njihovo zdravstveno stanje je na odličnom nivou, što je dobar preduslov za nastup na Paraolimpijskim igrama”, rekao je Bulatović agenciji MINA.

On je naglasio da su uslovi za boravak u paraolimpijskom selu izvanredni.

“Sve pohvale organizatoru, sve funkcioniše u najboljem redu. Uslovi u selu ne mogu se uporediti ni sa jednim sa šampionatom Evrope ili svijeta na kojima sam učestvovo”, rekao je Bulatović.

Govoreći o zdrastvenoj zaštiti sportista, on je pohvalio Medikal centar u paraolimpijskom selu, navodeći da je odlično opremljen i da je dostupan 24 sata.

“Imamo sve resurse na raspolaganju i očekujem da će zdrastveni tim, ukoliko bude potrebe, moći da odgovori na pravi način”, zaključio je Bulatović.

