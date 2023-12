Budvanska rivijera pobijedila u Pljevljima

Podgorica, (MINA) – Rukometaši Budvanske rivijere pobijedili su u Pljevljima ekipu Rudara 30:27, u derbiju devetog kola SBbet Prve crnogorske lige.

Budvanski tim upisao je osmi trijumf i kao drugoplasirani, sa bodom više od Rudara, završio jesenji dio šampionata.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Đorđo Peruničić sa devet, dok su po šest golova postigli

Božo Brnović i Slobodan Bulajić.

Istakao se i golman Lazar Pešić sa 13 odbrana.

U ekipi Rudara istakao se Nemanja Matović sa devet golova.

Kao gost slavio je i tivatski Partizan 1949, koji je u Bijelom Polju savladao Jedinstvo 27:22.

Goste je do pobjede vodio Nemanja Drakulović sa šest golova.

U domaćem sastavu po četiri pogotka upisali su Aleksa Medojević, Rajko Femić, Balša Dobrović i Edvin Kučević.

Lovćen je u prremijernom meču devetog kola savladao Berane 1949 (32:26), Sutjeska je juče bila bolja od Brskova (39:27), a Budućnost Podgorica od Mornara 7 (33:28).

