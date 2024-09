Budva poražena i u revanšu

Podgorica, (MINA) – Odbojkaši Budve nijesu uspjeli da se plasiraju u drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona.

Budva je večeras u Zagrebu, u revanš meču preliminarne runde, poražena od Mladosti 3:2 (23:25, 37:39, 25:15, 26:24 i 15:13).

Mladost je slavila i u prvom meču u Budvi 3:1.

Budva je odigrala dobar meč u Zagrebu,

povela je 2:0 u setovima i bila na pragu zlatnog seta.

U nastavku dozvolili su rivalu da se vrati u meč, dobije naredna dva i u petom dođe do pobjede, nakon više od dva sata i 23 minuta igre.

Najuspješniji poenter u budvanskom timu bio je Vojin Ćaćić sa 24, Balša Radunović 20, dok je Miloš Ćulafić meč zavrpiuo sa 13 poena.

U ekipi Mladosti najbolji je bio Spiridon Handrinos sa 21, dok je poen manje dodao Đorđe Jovović.

Budva će se u nastavku takmičenja na evropskoj sceni preseliti u CEV Kup, a prvi rival biće joj Valep, trećeplasirani tim šampionata Finske.

Prvi meč, u gostima, crnogorskog šampiona očekuje 8. oktobra.

