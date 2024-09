Budućnost Voli u finalu turnira u Širokom Brijegu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija plasirali su se u finale turnira u Širokom Brijegu.

Budućnost je danas u polufinalnom meču savladala ekipu Splita 86:84.

Podgorički tim do pobjede i finala vodili su Kenan Kamenjaš sa 15 i Mekinli Rajt sa 12, dok je poen manje dodao Flečer Megi.

Dvocifren učinak imao je i Džuan Morgan sa deset koševa.

U splitskoj ekipi najbolji je bio David Škara sa 18 koševa.

Rival Budućnosti u finalu biće bolji iz večerašnjeg duela Širokog i Zadra.

Turnir u Širokom Brijegu biće odigran povodom 50 godina od osnivanja Širokog.

