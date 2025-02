Budućnost Voli sjutra sa Crvenom zvezdom

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija igraće sjutra u Beogradu sa Crvenom zvezdom utakmicu 20. kola Admiralbet ABA lige.

Budućnost je u dosadašnjem dijelu takmičenja ostvarila 17 pobjeda i ima trijumf više od rivala, koji je u Podgorici slavio 75:73.

Crvena zvezda derbi kola dočekuje u dobroj formi, nakon dvije pobjede u duplom kolu Evrolige, a prije toga su kao gosti pobijedili i Partizan.

Budućnost i Crvena zvezda 61. put biće rivali u ABA ligi.

Beogradski tim slavio je u 34 utakmice, od kojih 26 pred svojim navijačima.

Duel u dvorani Aleksandar Nikolić počeće u 20 sati.

