Budućnost Voli sjutra dočekuje Šljonsk

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija igraće sjutra u Podgorici protiv Šljonska iz Vroclava utakmicu trećeg kola B grupe Eurokupa.

Podgorički tim prošle sezone dobio je oba međusobna duela – 98:58 u dvorani Morača, dok je u Vroclavu bilo 82:71.

Na startu nove sezone Budućnost je upšisala polovičan učinak, dok je Šljonsk bez pobjede.

Trener Petar Mijović kazao je da vjeruje da je njegov tim favorit, navodeći da će biti jako važno da njegovi igrači odgovore na određene zahtjeve u igri.

“Agresivnost na njihovoj spoljnoj liniji i ideja da spoljnu liniju odvojimo od Arcjoma Parahovskog i Dušana Miletića može da bude ključna”, rekao je Mijović.

Duel u dvorani Morača počeće u 18 sati.

