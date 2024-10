Budućnost Voli sjutra dočekuje Gran Kanariju

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija igraće sjutra u Podgorici protiv španske Gran Kanarije utakmicu drugog kola A grupe Eurokupa.

Budućnost je sezonu na evropskoj sceni počela porazom u Istanbulu od Bešiktaša 94:76, dok je Gran Kanarija pred svojim navijačima slavila protiv Trenta 84:81.

Protivnik podgoričkog tima je učesnik Evrolige, koji je prije dvije sezone osvojio Eurokup.

Biće to 13. međusobni duel podgoričkog i tima iz Las Palmasa.

Budućnost je zabilježila dva trijumfa, oba pred svojim navijačima.

Trijumfovala je u evroligaškom duelu, u sezoni 2018/2019, a bila je bolja i februara ove godine i slavila 90:77.

Trener Andrej Žakelj kazala je da je bitan meč za podgorički tim i da mora da pokaže reakciju nakon poraza u Istanbulu.

“Pokazali smo reakciju u subotu protiv Splita, moramo tako da nastavimo. Gran Kanarija je nezgodna ekipa sa dobrom atletikom, agresivnošću sa dorbim indivindualcima. Čeka nas težak posao uz neke probleme koje imamo, ali moramo da stisnemo zube i uz pomoć navijača dobijemo prvu domaću utakmicu u Evropi”, rekao je Žakelj.

Komentarišući roster tima koji sa klupe predvodi slovenački stručnjak Jaka Lakovič, on je istakao da je Gran Kanarija zadržala većinu igrača od prošle sezone.

“Tu se posebno izdvaja Endrju Albisi i on je motor tima. Doveli su Dže Tomasona i Kelaba Holmsija na pozicijama dva i tri, a ispod koša Majka Tobija i Džordža Kondita. Na četvrci ne smijemo da zaboravimo Džona Šurnu, koji je neugodan, atipičan igrač. Iskusna ekipa, ali mi imamo svoj zadatak, tako da ćemo sve napraviti da pobijedimo”, rekao je Žakelj.

Duel u dvorani Morača počeće u 19 sati.

