Budućnost Voli nakon produžetka bolja od Trenta

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Podgorici italijanski Trento nakon produžetka 98:96, u utakmici osmog kola Eurokupa.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno 85:85.

Budućnost, na čijoj klupi je debitovao slovenački trener Andrej Žakelj, prekinula je seriju od četiri poraza i upisala treći trijumf.

Najefikasniji u podgoričkom timu bio je Jaon Makundu sa 23, dok je poen manje ubacio Mekinli Rajt.

Dvocifreni su bili i Flečer Megi sa 14 i Andrija Grbović sa deset koševa.

U ekipi Trenta bolji od ostalih bili su Prenris Hab sa 25 i Andrejs Grazulis sa 22 poena.

Podgoričkom sastavu slijede dva gostovanja Gran Kanariji i Litkabelisu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS