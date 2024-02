Budućnost Voli i SC Derbi u finalu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija i SC Derbija igraće u finalu Kupa Crne Gore.

Budućnost je večeras u Tivtu, u polufinalnom meču, savladala Podgoricu 94:75.

Budućnost su do pobjede, u duelu prošlogodišnjih finalista, vodili Nikola Tanasković sa 15 i Flečer Megi sa 14, Andrija Slavković je ubacio 12, dok su Amdrija Grbović, Vladimir Mihailović i Petar Popović ubacili po 10 poena.

U ekipi Podgorice najbolji su bili Filip Anđušić i Dejlin Kunc sa po 15 poena.

SC Derbi je nastup u finalu izborio pobjedom protiv Primorja 100:62.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Doukins sa 17, dok je poen manje ubacio Tomislav Ivišić.

U ekipi iz Herceg Novog istakli su se Dejan Bjelić sa 23 i Slobodan Miljanić sa 21 poenom.

Finalni duel u Tivtu počeće u 20 sati.

