Budućnost Voli bolji od Mege

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su danas u Podgorici ekipu Mege 79:66 (19:16, 21:18, 21:17 i 18:15), u utakmici 12. kola Admiralbet ABA lige.

To je treći uzastopni, ukupno osmi, trijumf podgoričkog tima u regionalnom takmičenju ove sezone.

Domaći tim do pobjede vodio je Aleksandar Lazić sa 18, dok su sa po deset poena meč završili Tre Bel-Hejns, Alfa Kaba i Aleksa Ilić.

U ekipi Mege dvocifrenu su bili Oleksandar Kobzišti sa 15 i Danko Branković sa 14 poena.

Ubjedljiv poraz upisali su košarkaši SC Derbija, koji su juče u Železniku poraženi od FMP Meridiana 90:73, dok će Mornar Barsko zlato u utorak u Ljubljani igrati sa Cedevita Olimpijom.

