Budućnost Voli apeluje na fer i korektno najvijanje

Podgorica, (MINA) – Budućnost Voli apeluje na navijače da u utakmici sa Crvenom zvezdom bodre svoj tim, bez vrijeđanja gostujuće ekipe i njihovih porodica, saopšteno je iz podgoričkog košarkaškog kluba.

Budućnost Voli i Crvena zvezda odigraće sjutra utakmicu 15. kola ABA lige.

Iz podgoričkog kluba saopšteno je da će kapije Sportskog centra Morača biti otvorene u 17 sati i 30 minuta, dva sata ranije od početka utakmice.

“Klub moli sve navijače da dođu što ranije na utakmicu kako bi se izbjegle gužve na ulazima zbog detaljnih provjera prilikom ulaska. U dvoranu je strogo zabranjeno unošenje sitnih predmeta, upaljača, ambalaže, pića i pirotehnike”, piše u saopštenju.

Podgorički klub moli navijače da poštuju numeraciju sjedišta zbog izbjegavanja gužvi na sektorima.

“ABA liga strogo zabranjuje vrijeđanje po nacionalnoj, vjerskoj, rasnoj i polnoj osnovi i zbog kršenja pravila će uslijediti pražnjenje dijela tribina ili cijele sale. Molimo vas da navijanje bude fer, sportsko i korektno jer samo takvim navijanjem dajete vjetar u leđa našim igračima i ekipi”, piše u saopštenju.

