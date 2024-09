Budućnost poražena na startu sezone

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnosti poražene su na startu nove sezone EHF Lige šampiona.

Budućnost je u Bukureštu poražena od Rapida 32:27.

Odlično izdanje u prvom poluvremenu nije bilo dovoljno izabranicama Bojane Popović da izbjegnu poraz.

U nastavku kvalitet tima koji ima neuporedivo veći budžet došao do izražaja, pa je poraz bio neizbježan.

Budućnost je u prvom poluvremenu u četiri navrata imala minimalnu prednost, ali je domaćin izjednačio na kraju prvog poluvremena iz sedmerca – 15:15.

Veći broj igračica u rotaciji, kvalitet i velika podrška sa tribina u nastavku su donijeli željeni rezultat rumunskom predstavniku.

Nakon serije od četiri gola, u 41. minutu bilo je 23:18, čime je Rapid trasirao put ka pobjedi.

U podgoričkom timu Ivona Pavićević je bila najefikasnija sa sedam golova, dok je šest postigla Jelena Radivojević.

Budućnost u narednom kolu, u nedjelju, dočekuje francuski Brest.

