Budućnost ponovo bolja od Storhamara

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnost Bemaksa pobijedile su danas u Hamaru norveški Storhamar 27:25 (13:12), u utakmici osmog kola B grupe Lige šampiona.

To je četvrti trijumf podgoričkih rukometašica, koje su dobile i prvi međusobni duel u Podgorici (24:23).

Budućnost je i bez Milene Raičević i Ivone Paićević u Hamaru odigrala dobar meč, nadigrala rivala i svih 60 minuta bila u vođstvu.

Predviđena i danas odličnom golmankom Armel Atingre, povela je 4:1 u petom minutu, a prednost od tri gola imala je i 32. minutu (15:12).

Predvođene Mateom Pletikosić i Ildom Kepić, Budućnost je u 49. povela 23:19, koliko je bilo i u četiri minuta kasnije (24:20), kada je i riješeno pitanje pobjednika.

Kepić je meč završila sa osam, dok je Pletikosić postigla gol manje.

Atingre je upisala 16 odbrana.

U norveškom timu, koji je doživio šesti poraz, najbolja je bila Aniken Obaidli sa šest pogodaka.

Budućnost će u narednom kolu, 17. decembra, ugostiti mađarski Đer.

