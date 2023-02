Budućnost ponovo bolja od London Lajonsa

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Podgorici ekipu London Lajonsa 78:68, u utakmici 13. kola B grupe Eurokupa.

Podgorički tim, koji je dobio i prvi međusobni duel u Londonu 87:78, upisao je osmi trijumf u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Domaćin je opravdao ulogu favorita, tokom cijelog bio je u vođstvu, koje je sredinom posljednjeg dijela iznosilo 14 poena (64;50).

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Erik Grin sa 16, Tre-Bel Hejns je ubacio 14, a Kameron Rejnolds 11 poena.

U londonskoj ekipi najbolji je bio Sem Deker sa 27 koševa.

Budućnost Voli će u narednom kolu, 8. februara, biti gost ekipe Pariza.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS