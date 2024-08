Budućnost pobjednik turnira u Debrecinu

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnosti pobjednice su međunarodnog turnira Kerman kup u mađarskom Debrecinu.

Budućnost je večeras u finalnom meču, nakon boljeg izvođenja sedmeraca, pobijedila norveški Vajpers 28:27.

Vajpers je u posljednjim sekundama izbjegao poraz u regularnom toku meča, a u penal seriji podgoričke rukometašice su bile sjajne.

Golmanka Sakura Hauge je odbranila dva sedmerca, sve djevojke su bile precizne, pa Ivona Pavićević i saigračice sa osvojenim trofejom i sa puno optimizma očekuju početak Lige šampiona.

U regularnom dijelu meča, Jelena Vukčević je bila najefikasnija sa pet golova, dok su Tanja Ivanović i Jelena Radivojević postigle po četiri.

Istakle su se i golmanke Armel Atingre i Sakura Hauge sa po osam odbrana.

