Budućnost nakon produžetka poražena od Gran Kanarije

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija poraženi su večeras u Podgorici, nakon produžetka, od španske Gran Kanarije 89:86, u utakmici drugog kola A grupe Eurokupa.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno 81:81.

To je drugi poraz podgoričkog tima ove sezone, nakon što je na startu izgubio u Istanbulu od Bešiktaša 94:76.

Budućnost je odigrala dobar meč, ali je nakon velike borbe tokom svih 45 minuta morala da prizna poraz.

Presudila je trojka DŽona Šurne 17 sekundi prije kraja produžetka.

Gran Kanarija je početkom posljednje četvrtine povela 69:58 i činilo se riješila pitanje pobjednika, ali se domaćin nije predavao.

Ekipu je u život vratio Flečer Megi, a hladnokrvini Jogi Ferel pogodio sva tri slobodna bacanja za izjednačenje na dvije sekunde do kraja.

Španski tim do pobjede vodio je Kejlen Omsli sa 23 poena.

U ekipi Budućnosti najefikasniji je bio Rašid Sulejmon sa 16, dok je poen manje ubacio Džuvan Morgan.

