Budućnost na startu protiv Mladosti

Podgorica, (MINA) – Budućnost, koja brani tefej, na startu nove sezone Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige, igraće protiv Mladosti, dok će Sutjeska gostovati Jezeru, saopštila je Komisija za takmičenje Fudbalskog saveza.

Žrijebom su određeni i ostali parovi prvog kola, u kojem će se sastati Petrovac i Mornar, Dečić i Jedinstvo Franca, kao i Rudar i Arsenal.

Ranije je određeno da će MPCFL startovati 23. jula.

U prvom kolu Druge crnogorske lige, 12. avgusta, sastaće se Iskra – Igalo, Kom – Lovćen, Bokelj – Grbalj, Berane – Internacional i Oztant-Olimpik – Podgorica.

