Budućnost i Mornar u drugom kolu

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti i Mornara plasirali su se u drugo kolo kvalifikacija za Ligu konferencija.

Budućnost je večeras u Podgorici u revanš meču prvog kola, pobijedila kosovsku ekipu Mališeva 3:0 i nadoknadila zaostatak iz prvog meča.

Prvi duel u Podujevu pripao je domaćinu 1:0.

Podgorički tim do pobjede došao je golovima Igora Ivanovića u 32, Dragana Grivića u 52. i Vladimira Perišića u 88. minutu.

Budućnosti će u drugom kolu kvalifikacija igrati protiv bugarske ekipe CSKA 1948 iz Sofije.

Prva utakmica je u Bugarskoj 25. jula, a revanš 8. avgusta pod Goricom.

Mornar je u Tbilisiju, u revanš meču, igrao sa gruzijskim Dinamom neriješeno 1:1.

Nastavak takmičenja izborio je zahvaljujući trijumfu u Podgorici od 2:1.

Domaćin je poveo golom Vahtanga Salija u 33. minutu.

Gol vrijedan plasmana u drugo kolo postigao je Darko Zorić u 57. minutu.

Mornar je od 15. minuta igrao sa fudbalerom više, nakon što je Nikoloz Ugrehelidze, kao posljednji igrač odbrane, oborio Krisa Ondonga i dobio crveni karton.

Mornar će u drugoj rundi igrati protiv Radničkog iz Kragujevca.

