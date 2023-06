Budućnost Bemax dobila rivale u EHF Ligi šampiona

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnost Bemaksa u narednoj sezoni EHF Lige šampiona igraće u grupi A sa rumunskim CSM Bukureštom, mađarskim klubovima Đer i DVSC, švedskim Savehofom, francuskim Brestom, danskim Odenzeom i njemačkim Bitighajmom, odlučeno je žrijebom u Beču.

Rivali u B grupi biće danski Esbjerg, francusku Mec, norveški Vajpers, rumunski Rapid, mađarski FTC, poljski Lubin, slovenački Krim i danski Ikast.

Plasman u eliminacionu rundu izboriće šest prvoplasiranih timova.

Početak elitnog takmičenja na programu je 9. i 10. septembra.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS