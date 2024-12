Budućnost Bemaks nastavila seriju pobjeda

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa pobijedile su večeras u Banja Luci ekipu Orlova 81:69, u odgođenom meču šestog kola WABA lige.

Budućnost je upisala deveti trijumf i zadržala maksimalan učinak u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Podgorički tim je opravdao ulogu favorita i već u prvoj četvrtini stekao dvocifrenu prednost (23:11).

Do polovine meča razliku je uvećao na 16 poena (38:22) i činilo se tada riješio sve dileme.

Početkom nastavka meča vodila je Budućnost i sa 19 razlike (43:24), ali je do sredine treće četvrtine dozvolila rivalu da se vrati u meč i zaostatak svede na šest poena (47:41).

Budućnost se oporavila od i do kraja tog dijela meča vraatila dvocofrenu prednost, koju je zadržala do kraja.

Najefikasnija u pobjedničkom timu bila je Jovana Savković sa 23, Zorana Radonjić ubacila je 16, Ketrin Brigs 11, a poen manje Jelena Bulajić.

U domaćoj ekipi najbolja je bila Hana Predojević sa 19 koševa.

