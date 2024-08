Bronza za Andriju Martinovića

Podgorica, (MINA) – Crnogorski džudista Andrija Martinović sa bronzanim odličjem završio je nastup na juniorskom Evropskom kupu u Skoplju.

On je meču za treće mjesto u kategoriji do 100 kilograma pobijedio Nodarija Alpišvilija iz Gruzije.

Martinović je, nakon startnog poraza od Gage Gagadzea iz Gruzije, slavio protiv hristijana Gligorskog iz Sjeverne Makedonije i Grka Aleksiosa Sperlidisa i izborio meč za medalju.

Na korak od pobjedničkog postolja u istoj kategoriji bio je i Vuk Drljević, ali je izgubio meč za bronzanu medalju od Luke Ekvtimšvilija iz Gruzije i završio kao petoplasirani.

Srebrnu medalju juče je osvojila Jovana Mrvaljević, u kategoriji preko 78 kilograma.

Crna Gora je sa ta dva odličja juniorski Evropski kup završila na 11. mjestu, od ukupno 22 države koliko je nastupilo u Skoplju.

