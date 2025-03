Brinjone slavila u La Tuju

Podgorica, (MINA) – Italijanka Federika Brinjone pobjednica je superveleslaloma, koji je u okviru Svjetskog kupa vožen danas u italijanskom La Tuju.

Pobijedila je sa rezultatom 57,95 sekundi.

Brinjone je samo stotinku brža od sunarodnice Sofije Gođe.

Pobjedničko postolje kompletirala je Francuskinja Roman Miradoli sa pet stotinki slabijim vremenom od pobjednice.

Pobjednica jučerašnjeg superveleslaloma u La Tuju, Njemica Ema Ajher, nije završila današnju trku.

Brinjone je tim trijumfom pretekla Gut-Behrami u plasmanu superveleslaloma, sa pet bodova više od Švajcarkinje.

Brinjone je prva u generalnom plasmanu Svjetskog kupa sa 1.454 boda i ima 382 više od drugoplasirane Gut-Behrami.

Takmičenje u Svjetskom kupu biće nastavljeno 22. marta, spustom u američkom San Veliju.

