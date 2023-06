Božoviću srebrna medalja, Jukić peta

Podgorica, (MINA) – Strijelac Miloš Božović osvojio je srebrnu medalju na Igrama malih zemalja Evrope, u disciplini 10 metara vazdušna puška.

On je finalni nastup završio kao drugoplasirani sa rezultatom 242,7 bodova.

Pobijedio je Kipranin Andreas Haralambus (246,2).

U istoj disciplini, u ženskoj konkurenciji, Ksenija Jukić je bila peta (176,6).

Bronzanu medalju osvojila je ženska ragbi reprezentacija, koja je u meču za treće mjesto pobijedila Luksemburg 15:7.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS