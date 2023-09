Bokan: Preduzeto sve da Superkup bude na vrhunskom nivou

Podgorica, (MINA) – Budućnost Voli i Glavni grad preduzeli su sve da Superkup bude organizovan na vrhunskom nivou, kazao je predsjednik podgoričkog kluba Dragan Biokan.

Podgorica će od sjutra do srijede biće domaćin ABA Superkupa, na kojem će nastupiti osam ekipa iz regiona.

Crnogorsku košarku predstavljaće Budućnost Voli i SC Derbi.

Bokan je kazao da su u podgoričkom klubu presrećni što su u prilici da organizuju to takmičenje.

“Zahvalio bih se menadžmentu ABA lige – posebno mojim kolegama, vlasnicima i suvlasnicima ABA lige, koji su jednoglasno bili za to da Podgorica, Crna Gora i Budućnost budu domaćini”, rekao je Bokan na konferenciji za novinare.

On je naglasio da su Budućnost Voli i Glavni grad sve uradili da omoguće užuvanje u SC Morača.

“Pozivam sve da dođu, da sve protekne u duhu sporta, da uživamo i da iz Podgorice pošaljemo jaku poruku zajedništva – ne samo u regionu nego i šire. Želimo da budemo dobri domaćini i da svima pokažemo i Podgoricu, Crnu Goru, sjever naše države i lijepu obalu. Zaista je ovo dobar reprezent i našeg grada i naše države”, rekao je Bokan.

Sportski direktor ABA lige Milija Vojinović zahvalio se Budućnosti i Glavnom gradu na trudu oko organizacije Superkupa.

On je podsjetio da je prva utakmica ABA lige prije 22 godine odigrana upravo u Podgorici između Budućnosti i Cibone.

“Kontinuitet ABA lige pokazuje da je taj projekat imao osnova”, rekao je Vojinović.

Govoreći o odsustvu Crvene zvezde sa Superkupa, Vojinović je kazao da je odgovornost na klubu koji nije došao u POdgoricu.

“Odluka o odigravanju Superkupa donijeta je još prošle godine, a iz Crvene zvezde su nas obavijestili možda prije mjesec o ranije preuzetim obavezama u peridou odigravanja Superkupa. Nijesam siguarn da su ih preuzeli prije godinu. Bez ikakvih problema mogu da kažem da je odgovornost na klubu koji nije došao. Koga nema bez njega se može”, rekao je Vojinović.

Za trofej će se boriti, pred domaćina Budućnost Volija još SC Derbi, Partizan, Mega, FMP, Igokea, Cedevita Olimpija i Zadar.

Budućnost Voli će u četvrtfinalu, sjutra u 18 sati, igrati protiv Zadra, dok će tri sata kasnije početi duel SC Derbija i FMP-a.

Turnir će u podne otvoriti Cedevita Olimpija i Igokea, dok je za 15 sati zakazan duel Partizana i Mege.

Polufinalni dueli na programu su u utorak, dok će osvajač trofeja biti poznat u srijedu.

