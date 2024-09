Bokan: Cilj nijesu samo pobjede, već da rastu i napreduju kao tim

Podgorica, (MINA) – Cilj Budućnost Volija nije samo da pobjeđuje na terenu, već je podjednako važno da kao tim raste i napreduje, kazao je predsjednik podgoričkog košarkaškog kluba Dragan Bokan.

On je na zvaničnom predstavljanju tima za narednu sezonu, na svečanosti pod nazivom Plava noć, rekao da je svaki trening, svaka utakmica i svaka akcija prilika da se pokaže srce i timski duh.

“Uspjeh ne dolazi slučajno, ali duboko vjerujem da uz upornost, rad i zajedništvo možemo dosegnuti rezultate o kojima sanjamo”, kazao je Bokan.

On je naglasio da svaka košarkaška sezona započinje sa očekivanjima, uzbuđenjem i ambicijom.

“Dragi igrači, neka nas svaka utakmica podsjeti kako se s ponosom i odgovornošću prema dugogodišnjoj tradiciji i generacijama koje stasavaju, nosi plavo bijeli dres Budućnost Volija. Vi znate da pod koševima predstavljate ne samo sebe, već sve koji vjeruju u vas. Vaša snaga je u timu – kada se borite zajedno, kada podstičete jedni druge da budete bolji, nema prepreke koju ne možete savladati”, rekao je Bokan.

On je svim članovima tima i stručnom štabu poželio sjajnu sezonu koja će se pamititi po fer pleju, vrhunskim rezulatatima i utakmice o kojima će se dugo i sa ponosom pričati.

“Svi imamo svoje ciljeve, ali kao tim imamo jedan zajednički – da ovu sezonu završimo s uspjehom, ponosni na trud i postignuća, ponosni na to što smo svi pojedinačno prevazišli svoje granice. Hajde da damo sve od sebe, da igramo svim srcem i da dokažemo da su pred nama veliki dani”, rekao je Bokan.

On se zahvalio sponzorima i prijateljima kluna na podršci, povjerenju i nesebičnoj saradnji.

“Vaš doprinos nije samo finansijska podrška – vi ste postali ključni dio naše sportske porodice i temelj na kojem gradimo naš uspjeh. Niko ništa nije postigo sam. Samo zajedno možemo više, hvala vam na tome”, rekao je Bokan.

On je naglasio da su u klubu ponosni što imaju partnere koji dijele njihovu sportsku strast, posvećenost uspjehu i želju da promovišemo prave vrijednosti.

Bokan je saopštio da je Hipotekarna banka novi sponzor kluba.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS