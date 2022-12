Bojić i Perović najbolji u inostranstvu, Jovović i Milenković najperspektivniji

Podgorica, (MINA) – Marko Bojić i Nikoleta Perović najbolji su crnogorski odbojkaš i odbojkašica u inostranstvu, dok su Rastko Milenković i Lara Jovović najperspektivniji, saopšteno je iz Odbojkaškog saveza.

U domaćem prvenstvu najbolji su Teodora Čavić i Blažo Milić, koji je treći put uzastopno osvojio to priznanje.

Odbojkaški savez je, glasovima odbojkaških klubova, Upravnog odbora i trenerske organizacije, izabrao najbolje i najperspektivnije odbojkaše i odbojkašice, kao i najbolje trenere u domaćem prvenstvu za 2022. godinu.

Milić, doskorašnji član Budve, treći put uzastopno

proglašen je za najboljeg odbojkaša u domaćem prvenstvu, a u ovogodišnjem izboru dobio je osam glasova.

On je prethodne sezone osvojio Kup i prvenstvo Crne Gore sa ekipom Budva.

Kao drugoplasirani završio je Stefan Radević (Budućnost volley) sa četiri, dok je Benjamin Hadžisalihović (Budućnost volley/Budva) bio treći sa dva glasa.

U konkurenciji je bio i Matija Ćinćur (Budva).

Za najbolju odbojkašicu u domaćem prvenstvu za 2022. godinu izabrana je Teodora Čavić, članica Galeb Liko Soho Group-a.

Čavić je sa ekipom Galeba osvojila duplu krunu u sezoni 2021/2022.

Ona je imala 14 glasova, a u konkurenciji su bile još Lana Labović (Galeb LSG/Herceg Novi) i Kristina Božović (Akademija) sa po jednim glasom.

Bojić, član Al Nasra iz Saudijske Arabije, proglašen je za najboljeg odbojkaša u inostranstvu za 2022. godinu.

Bio je jedan od najboljih igrača reprezentacije, koja je ove godine izborila treći uzastopni plasman na Evropsko prvenstvo.

Odlične partije prethodne sezone Marko Bojić je pružao i u turskom Kiziltepeu, dok ove sezone ima sjajan učinak u Saudijskoj Arabiji.

Bojić je sakupio deset glasova, Aleksandar Minić (Džakarta Pertamina Enerdži, Indonezija) tri glasa, Ivan Zvicer (Al Džazira, UAE) jedan glas, a u konkurenciji su još bili i Nikola Lakčević (Steaua, Rumunija), Jovan Delić (Makabi Tel Aviv, Izrael) i Đorđe Jovović (Triglav, Slovenija).

Za najbolju odbojkašicu u inostranstvu po drugi put izabrana je Nikoleta Perović, članica italijanskog Konsolinija.

Protekle sezone, sa ekipom Bandung, osvojila je prvenstvo Indonezije, a trenutno pruža brilijantne partije u italijanskoj seriji A2 za ekipu Konsolini.

Perović je osvojila 13 glasova, Melisa Cenović (Marina Kaštela, Hrvatska) i Dušanka Petrović (Luka Bar, Marina Kaštela, Hrvatska) četiri glasa, Tatjana Bokan (Potsdam, Njemačka, Herceg Novi) dva glasa, a u konkurenciji su bile još i Katarina Budrak (Bordo, Francuska) i Dijana Vuković (Voluntari 2005, Rumunija).

Za najperspektivnijeg odbojkaša izabran je Rastko Milenković, član Budve.

Milenković je sa U22 reprezentacijom Crne Gore izborio istorijski plasman na U22 Evropsko prvenstvo mlađih seniora, učestvovao na istom.

On je bio i član seniorske reprezentacije, a kao i Milić, osvajač je duple krune sa ekipom Budve za proteklu sezonu.

Milenković je imao osam glasova, a u konkurenciji su još bili i Nikola Đurović (Jedinstvo) koji je osvojio četiri glasa, Lazar Cimbaljević (Galeb LSG) i Avram Božović (Galeb LSG/Budućnost volley) sa po jednim glasom.

Za najperspektivniju odbojkašicu Crne Gore izabrana je Lara Jovović, odbojkašica Morače.

Na kadetskom prvenstvu Crne Gore proglašena je za najboljeg primača servisa, a bila je i član ženske juniorske reprezentacije Crne Gore u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

Jovović je osvojila 14 glasova, Kristina Božović (Akademija) pet glasova, Gordana Madžgalj (Jedinstvo) četiri glasa, a u konkurenciji je bila i Viktoria Đukić (Akademija).

Za najboljeg trenera u domaćem prvenstvu za odbojkaše u 2022. po drugi put je izabran Miloš Marković trener Budve.

Marković je u protekloj sezoni osvojio Kup i prvenstvo Crne Gore sa ekipom Budve, a bio je i pomoćni trener muške seniorske reprezentacije Crne Gore.

On je osvojio devet glasova, a u konkurenciji su još bili i Balša Radulović (Budućnst volley) sa 4 glasa i Darko Prebiračević (Jedinstvo) sa jednim osvojenim glasom.

Za najboljeg trenera u domaćem prvenstvu za odbojkašice u 2022. izabran je Petar Koković trener Galeb Liko Soho Group-a.

Koković je sa ekipom Galeba osvajač duple krune u sezoni 2021/2022.

On je osvojio 12 glasova, Milan Marković (Akademija) imao je osam glasova, a Vladimir Milačić (Luka Bar) tri glasa.

Termin i mjesto uručenja priznanja najboljima i najperspektivnijima biće objavljeno naknadno.

