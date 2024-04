Bez pobjednika u Madridu i Londonu

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Reala i Mančester sitija igrali su danas u Madridu neriješeno 3:3, u prvom četvrtfinalnom meču Lige evropskih šampiona.

Bez pobjednika završen je i duel Arsenala i Bajerna, koji su u Londonu igrali 2:2.

Za polufinale sjutra će još igrati Atletiko Madrid i Borusija Dortmund, kao i Pari Sen Žermen i Barselona.

Revanš utakmice biće odigrane 16. i 17. aprila.

